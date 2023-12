Ecoalf obre portes a l'avinguda Meritxell

Grup Pyrénées inaugura botiga fora del seu centre comercial. A partir d'avui, la firma de roba sostenible Ecoalf que, fins ara, ocupava un espai a l'interior de Pyrénées Andorra obre portes a l'avinguda Meritxell número 76. I ho fa acostant-te les darreres novetats de la marca dins un espai que guarda una especial relació amb els valors que transmet cada peça que comercialitza.

I com tota inauguració l'efecte sorpresa està servit. Des de l'obertura de portes a les 15:00 hores, tots els clients que visitin la botiga podran entrar al sorteig d'una jaqueta Aspen d'Ecoalf. Només hauran d'omplir una butlleta amb nom, correu electrònic i número de telèfon i dipositar-la a l'urna. A les 19:00 hores es farà el sorteig de manera presencial fet que implica que tots els participants també hauran de ser-hi presents. El sorteig està obert a les primeres 500 persones que omplin la butlleta (no hi ha necessitat de fer una compra prèvia) i només es podrà dipositar una butlleta per persona.

I encara més, les 30 primeres persones que facin una compra s'enduran una gorra de regal i els clients de My Pyri obtindran un benefici d'un 30% de descompte en tots els productes de la marca.

T'ho deixaràs perdre?