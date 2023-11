Elegància i estil a simple vista

A Iblú, Òptica Andorra celebrem el Black Friday més enllà d'un únic dia. I és que fins al 27 de novembre pots submergir-te en l'elegància i la moda en productes d'òptica de la marca Missoni amb descomptes extraordinaris.

Cartell promocional del Black Friday a Iblú, òptica Andorra

La firma italiana ofereix fins a un 60% de descompte en les seves ulleres. Una oportunitat única per descobrir la icònica marca Missoni que fusiona a la perfecció l'artesania italiana amb el disseny d'avantguarda. A Iblú, òptica Andorra, botiga situada a la segona planta d'Epizen, s'aposta per la diversitat que és clau per marcar un estil propi. Per això, la selecció d'ulleres Missoni ofereix una varietat d'estils i formes per adaptar-se a cada gust i preferències. Des de muntures clàssiques fins a dissenys més audaços i moderns, opcions que serviran per realçar l'estil de cada un.

Si la teva intenció és marcar estil, les ulleres Missoni t'ajudaran a complir la missió.