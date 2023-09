Eliminar les quotes de temporers i ajudar els treballadors a aprendre català, l'aposta de la Unió Hotelera

Andorra la Vella"La llei actual (de quotes de temporers) no està en sintonia amb els temps d'avui. Fomentem també que la gent s'estabilitzi, que parli el català i tingui un habitatge durant una temporada llarga i altres raons que fan que la gent que vingui tingui un projecte de vida."

Aquesta declaració de Jordi París, president de la Unió Hotelera, a Andorra Televisió mostra quin és el camí que vol seguir la patronal en política migratòria. Els hotelers consideren que s'ha d'eliminar el sistema de quotes de temporers si es busca que els treballadors s'estabilitzin al país. Aquesta 'estabilitat' beneficiaria aspectes com la integració i que els empleats parlessin català. Amb un model on només estan uns mesos al país i marxen no es pot demanar que facin un esforç per integrar-se o aprendre la llengua oficial.

París considera que l'economia andorrana està canviant i va cap a la desestacionalització. Això significaria que cal una xifra similar de treballadors durant tot l'any i desapareixerien les grans variacions de plantilla que porten a necessitar moltes contractacions en temporada alta.