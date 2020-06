Una empresa de ginys garanteix una inversió de 40 milions al Carroi

260x366 La vall central i el pic de Carroi. / ARXIU La vall central i el pic de Carroi. / ARXIU

Ho duia la candidata a cònsol d’Andorra la Vella al programa electoral, mesos després assegurava que havia parlat amb inversors privats, i ara, després de l’aturada per la pandèmia, s’ha sabut que continua amb el propòsit de donar forma al que seria un dels grans projectes del mandat: el telefèric al pic del Carroi. Una delegació del comú ha mantingut una trobada amb representants de l’empresa de ginys Doppelmayr, on les dues parts s’han conjurat en el desig de tirar endavant la infraestructura.



Per part de la corporació comunal, properament es farà un edicte per a l’actualització del plec de bases del concurs, que data del 2014. Per part de l’empresa de ginys, la voluntat de presentar-s’hi i de garantir una inversió de 40 milions d’euros per fer-lo efectiu. Conxita Marsol ha manifestat que convocarien el concurs en cas de tenir clar que algú pogués optar a endur-se’l, i de fet, Doppelmayr no seria l’única empresa interessada en presentar-s’hi.



Pel què fa als ‘tempos’, abans de convocar el concurs, el projecte s’hauria de sotmetre a exposició pública perquè es puguin presentar les al·legacions pertinents. Un fet que podria suposar que la convocatòria fos per a l’any vinent. I pel què fa al contingut, des del Comú sempre han explicat que deixarien a l’empresa inversora i encarregada del projecte oferir quin o quins serien els possibles punts de sortida del giny, per estudiar-los i triar el que més s’adeqüi i millor s’adapti a les necessitats de la capital.