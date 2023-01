Les empreses amb beneficis hauran de pagar el 3%

Andorra la VellaL'impost de societats està fixat en el deu per cent del benefici que facin les empreses. Aquest percentatge, però s'aplica molt poc perquè la pràctica totalitat dels negocis tenen possibilitats de desgravar-se diferents conceptes. Un exemple: noves contractacions per on fins ara es podien reduir 3.000 euros i ara passarà a mil.

El Consell General ha aprovat avui un canvi en el sistema. S'ha establert que una empresa que guanyi diners ha de pagar com a mínim el 3% del benefici. Fins ara, hi havia casos on les múltiples deduccions feien que finalment l'impost al benefici fos d'un 0%. Amb la modificació, aprovada amb els vots favorables dels partits que donen suport a Govern, encara que la quantitat a desgravar sigui superior al benefici tothom haurà de pagar un 3% dels guanys.

Un altre punt de la modificació indica que aquells que posin un pis a llogar per sota de 1.200 euros o 8 euros el metre quadrat es podran reduir el 5% de l'impost. I s'ha ampliat els anys en què una empresa pot distribuir-se les pèrdues. Abans eren deu anys i ara són 17 amb l'objectiu d'ajudar els negocis que han sortit tocats de la pandèmia.