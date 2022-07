Enzyme consolida el seu posicionament estratègic

Enzyme, empresa especialitzada a accelerar el creixement de les empreses a través de la tecnologia, ha posat en marxa una nova identitat corporativa per consolidar i donar més consistència visual al seu posicionament com a companyia que ofereix solucions reals als seus clients mitjançant la intel·ligència artificial, les dades i el blockchain.

El llançament de la nova identitat, concretada en un renovat logotip i la pàgina web (enzyme.biz), alinea de manera consistent el propòsit i els serveis oferts per l’organització. Això permetrà una comunicació sense limitacions, tant a escala local, nacional i internacionalment. En paraules de Pedro Arellano, director general d'Enzyme, “la imatge de la nova marca ve impulsada per l'ambició de progressar. La nova identitat visual vol mostrar al món quina és la nostra essència: som Enzyme, accelerem el creixement de les empreses a través de la tecnologia, amb un fort component d'intel·ligència artificial, dades i blockchain”.

El director general de la tecnològica, en la que Grup Pyrénées és el soci de referència, afegeix que “som incubadora de productes propis i bressol per a projectes externs basats en intel·ligència artificial. Com a exemple, hem llançat recentment 'Komombo', el nostre projecte bandera a Digital Health”.

Enzyme ha traslladat la seva visió a la nova imatge de marca. Amb aquesta iniciativa consolida el seu posicionament, anant més enllà d'un simple canvi del logotip. Álvaro Ortín, CEO d'Enzyme, explica que gràcies a l'impuls que està experimentant la companyia “enfortirem llaços i relacions de valor amb els nostres clients per ajudar-los a assolir els seus objectius de negoci”. El claim 'beyond the unexpected' defineix perfectament que “a Enzyme vivim en el futur perquè els nostres clients liderin el present. Per això hem d'estar sempre un pas per endavant, entenent i simplificant la complexitat en què es troben els nostres clients, anticipant les seves necessitats de canvi, per així guiar-los en la transformació digital”, afirma Ortín.