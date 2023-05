Epizen supera el milió de transaccions des de l’obertura

A tres mesos de complir el primer aniversari, Epizen referma l’objectiu d’esdevenir motor turístic i econòmic per a Andorra. Al tancament del mes d’abril, amb nou mesos de funcionament, el centre comercial més gran del país ha superat la xifra del milió de transaccions, o el que és el mateix, més d’un milió de tiquets venuts. El resultat és fruit de diversos elements, entre els que destaquen la creixent oferta en marques líders en la seva categoria, la incorporació de nous serveis d’atenció al client i la confiança dipositada pels visitants.

El director del centre, Edgar Martínez, subratlla que “tant el client turista com el de proximitat ha donat una molt bona acollida a Epizen. El públic nacional suposa aproximadament el 30%, mentre que la resta el conformen persones que ens visiten de localitats del Pirineu i Prepirineu properes a Andorra, així com d’Espanya, de França i d’altres països com Portugal”. Martínez afegeix que “el 67% de tots els visitants que rebem realitzen alguna compra, una dada que d’acord amb les dades amb què treballem marca una tendència a l’alça”.

El director d’Epizen explica que “negocis com IO:Electro&Home, Iblú, òptica Andorra i Farmàcia Mallol centren l'atenció dels visitants tant per la qualitat del producte com els preus competitius”. Altres marques com Textura, Tezenis, Sprinter, Lefties i Primor generen també un elevat trànsit de visitants, de la mateixa manera que ho fa Epizen Lab, amb marques exclusives, i el Carrefour Epizen, que disposa de més de 36.500 referències a preus competitius en relació a altres hipermercats.

Epizen continua treballant per incorporar noves marques i nous productes que s'ajusten a les demandes del públic. Ben aviat es desenvoluparà la segona fase del complex, que incorporarà una innovadora oferta d’oci i l'ampliació de l'actual oferta gastronòmica. “Tots aquests factors ajudaran a què el client d'Epizen gaudeixi d’una experiència de compra de 360 graus”, afegeix Martínez, que recorda que “Epizen va néixer amb la voluntat d’esdevenir un referent, un centre comercial amb ànima”.