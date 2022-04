D'Escaldes a Sant Julià: una immobiliària difon el rànquing de preus d'habitatge per parròquies

Andorra la VellaAndorra experimenta una dinàmica d'encariment de preus de l'habitatge. Ho constata l'informe de preus que ha difós aquest dimecres la immobiliària Engel&Völkers, segons el qual les set parròquies van registrar pujades de preus el 2021, que van oscil·lar entre el 16,6% d'Ordino al 3,5% de Sant Julià. Escaldes-Engordany, amb preus màxims que arriben a assolir els 9.000 euros/m2, se situa com la ubicació més cara del Principat.

Segons l'informe, el centre financer i comercial d'Andorra es manté un any més com la localització top del país amb un cost mitjà de 5.500 euros/m2, un 13,4% més que el 2020. En aquesta parròquia és on es demanen els habitatges més grans, cases de 500 m2 amb un mínim de quatre dormitoris i amb jardí. Dins Escaldes-Engordany el més exclusiu són les ubicacions de Sa Calma-Can Diumenge.

Seguit de prop de parròquia escaldenca hi ha la capital del país, Andorra la Vella. Segons la immobiliària, el preu mitjà de les operacions va tancar el 2021 en 5.300 euros/m2, un 15,2% més que l'any anterior. Els apartaments de 125 m2 amb tres habitacions i terrassa al centre de la ciutat van ser el més sol·licitats en aquesta zona. Tant a Andorra la Vella com a Escaldes-Engordany, el 30% de les compres es van realitzar com a inversió, mentre que el 50% es va destinar a habitatge habitual i el 20% restant a segona residència.

Més de 4.000 euros/m2, La Massana i Ordino

Els preus van superar els 4.000 euros/m2 a La Massana i Ordino. En aquesta darrera parròquia va ser on més es va encarir l'habitatge el 2021 i ho va fer un 16,6% fins a situar-se en 4.200 euros/m2.

A La Massana, la demanda se centra en cases, principalment habitatges de 450 m2 amb jardí i un mínim de quatre dormitoris. Escàs i Anyós, per la seva tranquil·litat i vistes, són les zones més apreciades. El 40% de les compres les acaparen aquí ciutadans holandesos, mentre que la resta es reparteix a parts iguals entre espanyols, francesos i britànics.

Entre 3.700 i 2.950 euros/m2: Canillo, Encamp i Sant Julià

Els preus mitjans a Canillo, Encamp i Sant Julià es van moure entre els 2.950 i els 3.700 euros/m2, segons les operacions gestionades per Engel & Völkers. El més buscat en aquestes zones van ser els apartaments de tres dormitoris i terrassa. Canillo és la localització on més compren els espanyols (50%) i on més adquisicions es fan com a inversió de tot Andorra (55%); mentre que a Encamp i Sant Julià és on més habitatge habitual s'adquireix (70%). En aquesta darrera localització, a més, és on menys van augmentar els preus l'any passat de tot el Principat, un 3,5%.