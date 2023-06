Estrena vehicle des d'avui mateix

Tens pensat canviar-te el cotxe en els pròxims dies? Estàs rumiant de comprar-te una moto per estalviar-te les cues a les hores punta? Doncs anota't les següents dates. Del 8 a l'11 de juny a Epizen a Andorra tindrà lloc l'ExpoFira KM0', la fira de l'automòbil que no et pots perdre.

Les millors oportunitats en vehicles de km 0 estaran exposades a l'ExpoFira KM0' d'Epizen Andorra. Motos i automòbils pràcticament nous a un preu més que atractiu es donaran cita a l'exterior del centre comercial a partir d'aquest dijous. Ara tens una bona ocasió per veure de prop el model de cotxe que estàs buscant. Des d'urbans fins a tot terreny, passant per esportius i elèctrics. També trobaràs motos de diferents cilindrades i estils.

L'ExpoFira KM0' et posa totes les facilitats. I és que en exposar vehicles de km 0, és a dir, que ja han estat matriculats, però no han sumat quilòmetres o bé en tenen molt pocs, només hauràs de triar i emportar-te'l cap a casa. A la mateixa fira podràs finançar i assegurar el teu nou vehicle perquè surtis de l'ExpoFira KM0' sobre rodes.

Així que a partir d'aquest 8 de juny pots estrenar el cotxe o moto que tant desitjaves.

Una bona oportunitat per entrar a l'estiu amb vehicle nou. Del 8 a l'11 de juny i d'11:00 a 15:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores a Epizen Andorra t'espera la primera 'ExpoFira KM0'.