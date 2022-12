Europa desmenteix haver titllat el sistema laboral andorrà "d'obsolet i medieval"

Andorra la VellaLa delegació del Grup d'Experts en Acció contra el Tràfic d'Éssers Humans (Greta) "desmenteix taxativament" haver titllat el sistema laboral andorrà "d'obsolet i medieval" tal com van afirmar aquest dimarts els representants sindicals a través d'un vídeo-comunicat. Ho ha manifestat el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, a preguntes dels mitjans de comunicació, on ha exposat que "els primers sorpresos hem estat el Govern, són declaracions duríssimes i completament desafortunades que s'han fet per part dels sindicats i que no s'ajusten a la realitat".

En aquest sentit, ha assenyalat que s'ha reunit personalment amb els representants del Greta que s'han desplaçat al país i durant la trobada han desmentit les paraules, arribant a comentar que "estan decebuts per la forma de transmetre la informació a la premsa per part dels sindicats", ja que els intercanvis entre els actors socials i el grup són "confidencials". "Trobo molt trist les declaracions per part dels sindicats i vull pensar que és un error en les formes i que rectificaran", ha dit.

D'altra banda, Jover ha anunciat que l'executiu prepara una modificació del reglament d'immigració per dotar-lo de mecanismes, com per exemple regular que en les subcontractacions de treballadors que es duguin a terme per període de, com a mínim, un mes, s'haurà de lliurar el contracte d'origen a Immigració, on es verificarà que l'acord és homologable a la legislació andorrana. És a dir, que el salari se situa en la línia de la retribució mínima legal i que es correspon amb el sou del grup professional al qual pertany la persona contractada.