Expedient de Tributs a una empresa d'Eric Jover per no pagar impostos

Andorra la VellaTributs ha obert un expedient a l'empresa Representacions Jover, de la qual és administrador únic el ministre de finances Èric Jover, per presumptes irregularitats en l'impost de societats. Segons ha avançat el Diari d'Andorra i han confirmat fonts properes a Govern, la situació quedarà tancada avui perquè el ministre ha arribat a un acord amb Tributs (departament que depèn d'ell jeràrquicament) i l'afer quedarà solucionat. El problema es trobava en la declaració de l'impost al 2019 que no es va fer perquè el ministre va considerar que com ja no es facturava els clients i no es feien cobraments no calia fer la declaració. La visió de Tributs era diferent. Representacions Jover és la distribuïdora històrica a Andorra de La Vache qui rit i els formatgets Babybel.