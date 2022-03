FEDA pujarà les tarifes elèctriques, però en deixarà al marge les bonificades

Escaldes-EngordanyLa ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha anunciat aquest divendres que la crisi energètica provocada per la guerra a Ucraïna comportarà un augment de les tarifes de FEDA. Ho ha assegurat durant la conferència ‘Lluita contra el canvi climàtic’ organitzada per l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), que s’ha celebrat aquest matí de divendres a l’hotel Roc Blanc d’Escaldes-Engordany, i en la qual han assistit una cinquantena d’empresaris i empresàries del país. Calvó ha volgut recalcar que aquesta pujada no afectarà les tarifes bonificades de les famílies amb dificultats econòmiques: “no les tocarem ni augmentaran”, ha recalcat.

“Hem de mirar d'augmentar la sobirania energètica, perquè és útil en la lluita pel canvi climàtic però també perquè el context geopolític amb aquesta guerra a Ucraïna que té un impacte important en el mercat energètic, concretament en l'elèctric. Nosaltres ara estem comprant a uns preus que estan multiplicats per 10 en comparació quan la situació estava normalitzada. FEDA va parar el cop abans de l'hivern per donar temps a les famílies i a les empreses de recuperar i de poder fer un bon hivern però ara hem de pensar en una pujada. No puc avançar el percentatge però sí que puc dir no l'augmentarem en proporció al preu de compra. Però sí que hi haurà una pujada de tarifes”, ha explicat la ministra.

Des d'Empresa Familiar, Francesc Mora ha explicat que “fa temps que tractem el problema del canvi climàtic. Evidentment, tot el que passa té incidència en els costos d'energia per als empresaris. És un tema molt important i creiem que cal tractar-lo. El preu de l'energia ja ve pujant de fa mesos, no és una cosa que s'inicia ara. Com ha explicat la ministra, tenim una empresa pública que és FEDA, que ha contingut la pujada de preus del 2021, però això ja no serà possible. L'increment de preus és tal que l'empresa pública no pot absorbir. Són coses que passen i s'han d'acceptar. Les empreses s'hauran d'adaptar a la realitat, caldrà gestionar-ho de la millor manera possible”.

Malgrat que l'acte d'avui estava centrat en els efectes de l'emergència climàtica al món, el conflicte bèl·lic entre Ucraïna i Rússia, ha centrat gran part de les preguntes posteriors a la conferència i, conseqüentment, ha provocat l'anunci de l'augment de tarifes per part de la ministra. Tot i això, la xerrada duta a terme per la directora de Fundación Empresa & Clima, Elvira Carles, s'ha centrat en el desgel dels pols i el consegüent creixement de nivell del mar, i l'emissió de gasos efecte hivernacle per part de les principals economies mundials. En relació amb això, la ministra Calvó ha admès que Andorra té unes emissions de C02 per càpita superiors a les d'Espanya -més de sis tones l'any per càpita-, i "s'està treballant per reduir aquesta xifra, fent una clara aposta per les energies renovables, l'eficiència energètica i la sobirania energètica". En la seva rèplica, Elvira Carles ha volgut defensar Calvó, fent valdre les polítiques sostenibles d'Andorra": "el país està fent bé les coses; està en l'equip dels bons". Aquesta és la segona vegada en tres anys que l'EFA convida Elvira Carles al Principat, amb l'objectiu de què els empresaris i empresàries andorrans tinguin informació de primera mà sobre els efectes del canvi climàtic.