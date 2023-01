Filial a Andorra d'Onalabs durant el primer trimestre

Andorra la VellaOnalabs Inno-Hub, la empresa emergent biotecnològica que transforma la pell en una plataforma de dades, fa una passa més en el seu creixement i internacionalització amb la creació de la filial andorrana Onalabs-AD Digital Health. A través d'ella, i gràcies al suport d'Andorra Recerca i Innovació (ARI), iniciarà de manera immediata dos programes pilot al Principat, adreçats als àmbits esportiu i de la salut.

Els dos pilots s'engegaran simultàniament i es desenvoluparan al llarg del primer trimestre del 2023. En el primer dels pilots, que s'impulsa conjuntament amb el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i el doctor Efrem Gómez, cap del departament d'angiologia i cirurgia vascular d'aquest centre sanitari, el dispositiu Ona Vital farà un seguiment en temps real del postoperatori de pacients amb patologies vasculars.

Per al segon pilot, Onalabs i el Clúster de l'Esport d'Andorra han dissenyat el programa adreçat al món de l'esport amb l'objectiu que atletes, clubs, federacions i el Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino puguin usar les diferents funcionalitats i aplicacions del dispositiu Ona Sport. La finalitat és obtenir paràmetres que millorin el rendiment dels esportistes i prevenir també possibles futures lesions.

Els dispositius de salut que desenvolupa Onalabs són rigorosos pel que fa als paràmetres físics i químics que obtenen a través de la pell dels seus usuaris, però també són no invasius, confortables i assequibles, fet que suposa un estalvi pels diferents sistemes de salut.

Ona Vital monitoritza en temps real constants vitals com la freqüència cardíaca, la saturació d'oxigen, la temperatura o l'activitat física del pacient. En format wearable, el dispositiu manté els seus sensors en contacte permanent amb la pell de la persona. Està connectat a través de Bluetooth al mòbil o a la tauleta de l'usuari, però també als sistemes de gestió dels centres sanitaris, sociosanitaris o empreses d'atenció domiciliària.

Ona Sport, per la seva banda, proporciona als esportistes dades sobre la seva sudoració, la pèrdua iònica, el ritme cardíac o el nivell de lactat, informació imprescindible per la millora del rendiment i la prevenció de lesions.

Onalabs Inno-Hub ha aconseguit fins ara inversions de més d'1,5 milions d'euros. La darrera ronda, de 250.000 euros, es va tancar el juliol passat en el marc de l'Andorra Business Market organitzat per Andorra Business. Altrament, l'empresa prepara la seva propera entrada al BME, en una data encara no definida però no llunyana.

Onalabs Inno-Hub va guanyar el novembre de l'any passat el premi a la millor start-up atorgat per ARI i Richi Entrepreneurs, un guardó que va permetre els seus fundadors, Elisabet del Valle, CEO, i Xavier Muñoz, consultor científic, participar en el programa de prestigi internacional Richi Entrepreneurs Boston Immersion Program, on van poder gaudir d'una sèrie d'esdeveniments i formacions que els va permetre connectar-se amb l'ecosistema, i la possibilitat de realitzar una prova pilot en el marc de l'Andorra Living Lab -projecte impulsat per Andorra Recerca i Innovació-, que s'està desenvolupant amb el SAAS i el Clúster d'Esports.