Flax & Kale, la primera marca d'alimentació en aconseguir el prestigiós segell 'B Corp'

Andorra la VellaFlax & Kale és una de les marques més innovadores en el món de l’alimentació . No només per haver obert el primer restaurant vegetarià que hi va haver a Espanya; no només perquè van posar de moda el concepte de ‘flexitarià’, i no només perquè ha introduït al mercat productes poc coneguts com la kombutxa o la proteïna vegetal. Flax & Kale també és innovadora per haver estat la primera empresa d’alimentació de la península en obtenir el prestigiós segell sostenible ‘B Corp’.

La marca, que està present al Principat gràcies a la seva aliança amb Grup Pyrénées i es pot trobar al supermercat de Pyrénées Andorra , ha estat distingit amb aquest reconeixement per haver desenvolupat el seu projecte basant-se en una economia sostenible i integradora. ‘B Corp’ és el segell de sostenibilitat més exigent del món i recull un moviment mundial amb més de 3.000 empreses que comparteixen el mateix objectiu: ser més ecològics. Segons la fundadora de la companyia Flax & Kale, Teresa Carles, “formar part del moviment B Corp no ens converteix en les millors empreses del món, però ens converteix en millors empreses per al món”.

La kombucha de Flax & Kale es troba, de manera exclusiva, al supermercat de Pyrénées.

Ser més eco

Enguany Pyrénées Andorra està d'aniversari. Compleix 75 anys d'història i per celebrar-ho s'ha marcat una sèrie de propòsits a complir en companyia dels seus clients. Es tracta d'objectius que volen millorar la gestió interna de Pyrénées i ajudar els visitants a fer realitat els seus desitjos. El primer propòsit que està duent a terme aquests mesos és 'ser més eco', i és que, en els darrers anys, la sostenibilitat ha passat a ser una prioritat en grans companyies de consum com Pyrénées.

Blue Banana, Brownie o Ecoalf en moda; Cocunat, Medik8 o Maminat en cosmètica, i Flax&Kale o Pirinat en alimentació, són algunes de les marques amb les quals treballa Pyrénées Andorra per poder complir el propòsit de 'ser més eco' i oferir, als consumidors, productes que respectin el medi ambient i hagin seguit processos de producció sostenibles.