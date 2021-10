Andorra la VellaQuan fa set anys el concepte 'flexiterià' encara ni existia, Teresa Carles ja feia plats vegans per a persones que volien reduir el seu consum de proteïna animal. Ella és la creadora de la marca Flax & Kale, formada per una cadena de restaurants i una línia de menjar preparat (es pot trobar de manera exclusiva al supermercat de Pyrénées Andorra) que "pretén apropar el veganisme a la societat no vegana, oferint una alimentació més inclusiva i variada. Creem menjar vegà per a persones no veganes". El flexitarianisme es basa en una variació de la dieta vegetariana, on la persona menja principalment fruites i verdures i incorpora d'una manera molt reduïda el consum de proteïna animal, ja sigui carn, peix, ous i derivats làctics.

Teresa Carles va ser una pionera ajudant a desenvolupar les bases de la dieta flexitariana, que avui dia està en boca de tots. L'any 1979 va marcar un precedent en l'oferta vegetariana, "en un moment en què les cadenes de menjar ràpid arribaven a la península i el consum de refrescos ensucrats es disparava", i van obrir El Paradís, un dels primers restaurants vegetarians a Espanya i el primer a Lleida, "una ciutat on, als anys setanta, la població vegetariana no arribava a 20 persones". Des d'ençà que la seva oferta culinària a Flax & Kale ha anat evolucionant fins a aquesta -nova- tendència gastronòmica que cada vegada més consumidors busquen. "El flexitarianisme és un dels pilars del nostre grup", assegura Teresa Carles en una entrevista concedida a Pyrénées Andorra i que molt aviat podràs llegir de manera íntegra. "Moltes vegades relacionem menjar saludable amb un plat avorrit o sense sabor. La nostra línia de menjar preparat pretén que els consumidors puguin gaudir amb facilitat, comoditat i rapidesa d'un plat elaborat i saludable com els dels nostres restaurants, i és per això, que tenim 9 varietats de plats diferents incloent opcions flexitarianes, vegetarianes o gluten-free", detalla.

Flax & Kale, la marca flexitariana de moda

El principal objectiu de Flax & Kale, segons Teresa Carles, "és crear productes que facin que ningú trobi a faltar els plats d'origen animal, que els resulti igual o millor els nostres plats que qualsevol dels plats que porten menjant tota la vida". Per aconseguir-ho, el 2018 van obrir un centre de recerca i innovació per crear noves begudes probiòtiques -com la seva famosa kombucha- i alternatives a la proteïna animal, el que serien carns i formatges 'plant-based'.

