El fons de jubilació de la CASS baixa i perd 7 milions d'euros

Andorra la VellaAquest octubre, el fons de jubilació de la CASS ha perdut 7 milions d'euros, segons recull RTVA. Actualment, els actius de la CASS per pagar les pensions es troben en 1.562 milions d'euros. El fons registra el tercer mes consecutiu de descens després del màxim històric del juliol, a prop dels 1.600 milions d'euros. Tot s'explica per les caigudes en la renda variable, sobretot en el sector tecnològic. Per altra banca, la renda fixa en euros ha tancat el mes en positiu amb un augment del 0,40%.