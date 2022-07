Gallardo considera necessari un vol entre setmana a Madrid

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, s'ha reunit aquesta setmana amb el director general d'Air Nostrum, Juan Corral, a la seu central de la companyia aèria, a València. La trobada s'ha fet amb la voluntat de fer un balanç dels primers sis mesos de funcionament de la ruta Andorra–Madrid, i ambdues parts han fet una valoració molt positiva, especialment tenint en compte que la ruta és també la primera regular de l'aeroport. En aquest sentit, Gallardo ha explicat que "els bons resultats d'aquest primer any de funcionament, amb una ocupació mitjana del 52% fins al juny, les millores que es preveuen a l'aeroport i la demanda del sector empresarial fan necessari treballar per comptar també amb un vol entre setmana". El titular de Presidència, Economia i Empresa també ha recordat que s'està estudiant connectar Andorra amb capitals europees properes com París, Lisboa i Londres i amb altres ciutats espanyoles.

El ministre també ha mantingut diverses reunions de treball amb l'objectiu d'impulsar l'ecosistema d'innovació i emprenedoria d'Andorra. Així, s'ha trobat amb l'associació Startup València, referent d'empreses innovadores i tecnològiques de la Comunitat Valenciana –València és la ciutat espanyola amb més startups per càpita del territori espanyol– amb l'objectiu d'establir línies de col·laboració entre els emprenedors de les dues regions.

Paral·lelament, s'ha reunit amb Go Hub, que impulsa 26 empreses de diversos sectors i ha pogut visitar el gran pol d'emprenedoria del mediterrani, l'acceleradora d'startups la Lanzadera, a la Marina d'empreses de la ciutat. Finalment, Gallardo ha estat rebut a la seu del consistori per la vicealcaldessa de la ciutat, Sandra Gómez, amb qui ha abordat diversos temes d'interès bilateral centrats en la innovació.