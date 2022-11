Gallardo defensa que s'estan reforçant les línies de bus més concorregudes

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha explicat que a Govern no li consta cap incompliment per part de les concessionàries a l'hora de reforçar les línies a les hores de més demanda. Al mateix temps, el ministre ha incidit en què els passatgers poden anar drets sense risc mentre no se superi la capacitat màxima dels vehicles.

Gallardo ha comentat, en declaracions recollides per Andorra Televisió, que es fan controls i que el Govern no ha rebut cap queixa per la suposada saturació dels busos en algunes línies i en certes hores. "Hi estem a sobre i fem el seguiment perquè en aquells serveis que s'hagin de reforçar les companyies compleixin. A nivell del Departament de Transport no em consta si hi ha hagut algun servei que hauria d'estar duplicat que no ho està, però farem la comprovació."

I afegeix que és la companyia qui té l'obligació de duplicar el servei si és escaient. "L'obligació és de la mateixa companyia que és qui veu al moment si hi ha alguna hora punta que hi ha més demanda que oferta i, per tant, que aquell servei ha d'estar duplicat."