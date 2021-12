Gallardo manifesta discrepàncies amb Coopalsa sobre els criteris de compensació

Andorra la VellaDesprés que aquest dijous, des de Coopalsa anunciessin que la societat té risc d'entrar en fallida a curt termini si el Govern no abona els 260.000 euros com a compensació pel nou abonament del transport públic, des de l'executiu remarquen que volen pagar la compensació, però sota els criteris de l'oferta que la companyia va fer en el moment del concurs per a l'adjudicació. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha assegurat que el Govern té l'obligació de fer aquesta compensació, el problema actual és que "el criteri que es voldria que es tingués en compte des de la companyia difereix del criteri que va presentar en el seu dia al concurs". Per tant, ha afegit que l'executiu no pot aplicar aquest canvi de criteri per dues raons. "Primer perquè la llei de contractació pública no ho permet" i segon "perquè un canvi respecte a l'oferta, podria donar peu a què altres companyies poguessin impugnar l'adjudicació", ja que els criteris que van presentar en l'oferta, van ser els quins els van permetre guanyar el concurs, ha manifestat Gallardo. D'aquesta manera, ha afegit que esperen que la companyia passi la factura amb els criteris de l'oferta per poder efectuar el pagament i, si no és el cas, "el Govern dipositarà els diners a la Batllia".

"Hi va haver un concurs, es va fer una oferta, la companyia va guanyar i d'acord amb aquesta oferta el Govern vol fer la compensació", ha reiterat Gallardo, reconeixent que l'executiu té l'obligació de compensar aquest menyscapte que tenen les companyies per l'entrada en funcionament de les noves tarifes que volen beneficiar a l'usuari i potenciar l'ús del transport públic. A més, el ministre ha confessat que amb l'altra companyia no hi ha hagut aquesta divergència i que el Govern no ha tingut cap problema per fer la compensació.

Per tant, si Coopalsa no presenta la factura, després que el Govern l'hagi demandada, els diners de l'executiu es dipositaran a la Batllia "perquè no s'utilitzi aquest argument de cara els treballadors", ha manifestat el titular de la cartera d'Economia i Empresa. A més, ha recordat que pel que fa a l'equilibri financer, també hi havia una discrepància a l'hora d'interpretar el càlcul. En aquest cas es va demanar un informe extern, que va acabar donant la raó a la companyia, i es va fer el pagament, ha remarcat, deixant clar que el Govern no ha tingut mai la intenció de perjudicar a cap de les companyies.

Finalment, Gallardo ha emfasitzat que estan complint amb el que els hi pertoca segons la llei de contractació pública. "El que no podem fer és canviar les regles del joc o canviar l'oferta que en el seu dia es va presentar", ha incidit.

Continuen les converses per l'esquí escolar

D'altra banda, el ministre també ha assegurat que hi haurà esquí escolar per a tots els nens del país. "Ens agradaria que fos el de sempre" però si finalment no hi hagués aquesta possibilitat, "no es deixarà els nens d'aquest país sense poder esquiar", ha indicat. Cal recordar que aquest divendres era la data per desbloquejar la situació de l'esquí escolar, i Gallardo ha confessat que encara continuen les converses al voltant de la situació.

De fet, tant des del Govern, com des dels comuns, Ski Andorra i les estacions s'està intentant trobar vies de solució. Tot i així, el ministre ha declarat que la situació no depèn 100% de l'executiu. "Posarem totes les energies i els esforços" per solucionar-ho com més aviat millor i "estic convençut que una situació és factible", ha expressat, demanant paciència.