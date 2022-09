Gallardo reconeix "dificultats" d'accés a la informació dels autònoms de la CASS

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha reconegut aquest dimarts que la manca de traspàs d'informació entre la CASS i el Govern ha provocat que el projecte de llei del treballador per compte propi entri a tràmit parlamentari més tard del que s'esperava des de la cartera d'Economia, qui, tal com ha afirmat, tenia treballat el text de la futura nova legislació des de "fa més d'un any". Gallardo, tot i no voler fer pagar els plats trencats a la parapública, ha manifestat que l'anàlisi i l'impacte econòmic que acompanya la llei "es va endarrerir" perquè "ens va costar accedir a la informació" que té la CASS, indicant que és necessari disposar de transparència entre institucions per poder dur a terme polítiques públiques que donin resposta a les necessitats.

Per aquest motiu, la futura legislació inclou la creació d'un registre de treballadors per compte propi per tenir accés a la informació. Aquest, tal com ha exposat, no serà obligatori, per la qual cosa des del ministeri s'han establert incentius perquè el col·lectiu en vulgui formar part per "conèixer i fer un seguiment de l'evolució de la tasca, els sectors i l'activitat en general". Gallardo ha apuntat que un dels objectius és fer créixer el pes dels treballadors per compte propi dintre del PIB del país, assenyalant que, malgrat que en els darrers anys el nombre d'autònoms s'hagi incrementat, aquest augment no s'ha vist reflectit en la seva aportació a l'economia, ans al contrari, s'ha disminuït. Així, ha asseverat que des del ministeri treballen per fer créixer la xifra de treballadors per compte propi de la mà del seu increment de pes en el PIB andorrà.