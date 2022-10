Govern incrementa la inversió en l'Andorra Shopping Festival fins als 800.000 euros

Andorra la VellaEl pressupost de l'Andorra Shopping Festival ha augmentat fins els 796.000 euros a causa de la inflació i a l'augment de costos quant a contractacions, allotjament o transport respecte a els 750.000 euros que es van destinar a l'esdeveniment l'any passat. Així s'ha anunciat aquest matí durant la presentació del certamen dedicat al comerç del país, que enguany tindrà lloc durant els tres primers caps de setmana de novembre, unes dates que s'han escollit estratègicament per a fer coincidir la cita amb les festivitats de l'Armistici a França i l'Almudena a Madrid. "S'ha vist adient desplaçar-ho una setmana més tard justament perquè el cap de setmana de Tots Sants ja tindrem l'afluència necessària de visitants" ha anunciat el ministre de Turisme i Telecomunicacions Jordi Torres, qui també ha fet saber que enguany el festival pretén igualar o superar la xifra de 500.000 visitants que va atreure l'any passat.

Un 60% del pressupost del festival, que enguany es presenta amb el lema 'El shopping també es viu al carrer', es destinarà a una potent campanya de comunicació que, tal com ha anunciat Torres, té previst emetre's per diversos canals i abastar una zona de cobertura que inclogui tant Andorra, França com Espanya. "Sabem que és un any de molta incertesa i que la gent decideix què farà a última hora" ha precisat el ministre. Tot i això, Torres ha apuntat que les previsions són bones i que un 53% dels visitants ja han manifestat la seva intenció d'assistir-hi.

L'esdeveniment comptarà amb una sèrie d'experiències com música en viu, una marató fotogràfica, teatre i dansa als museus com a novetat i també es recuperaran els tallers infantils. Torres, en aquest sentit, ha assegurat que el centre històric serà una de les zones emblemàtiques del festival, que prestarà especial atenció al 'retail'. "El shopping és l'activitat que ens ha ajudat a créixer com a país" ha assegurat. "Volem que el festival sigui una experiència global i que es pugui gaudir amb amics i famílies" ha precisat el ministre, tot puntualitzant que "és la manera que tenim per poder donar suport al teixit empresarial d'Andorra" durant "les èpoques baixes". Tota la programació es pot consultar a través del web de Visit Andorra.