Govern no rebaixarà el preu dels carburants i defensa el transport públic

Andorra la VellaEl Govern no rebaixarà el preu dels carburants. Així ho ha donat a entendre el cap de Govern, Xavier Espot, qui ha recordat que, tot i que actualment el diferencial de preu amb França sigui nul, la imposició d'ambdós països i d'Espanya, és diferent de la del Principat. D'aquesta manera, ha defensat l'aposta de l'executiu per implementar la gratuïtat al transport públic, una mesura que beneficia a la "població més desfavorida" per la situació de crisi actual, a banda de ser la franja de ciutadans que més ús fa dels busos per desplaçar-se arreu del país.

Així doncs, ha recordat que la mesura, a banda d'afavorir a qui més ho necessita, també té beneficis en l'àmbit de la sostenibilitat mediambiental i la mobilitat interna al país evitant col·lapses i retencions, tot ressaltant que l'acció suposa un impacte a les arques de l'Estat de 5 milions d'euros anuals. I ha posat en relleu que abaratir el preu dels carburants beneficiaria a tota la població, des dels més rics fins als més pobres. D'altra banda, no ha tancat la porta a mantenir la mesura al llarg dels temps un cop superada la prova pilot a finals de desembre, sempre en funció de l'evolució de la crisi energètica que es viu avui dia.