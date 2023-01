Govern redueix la compensació a les concessionàries pel transport públic gratuït

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat un nou sistema de compensacions per a les companyies d'autobusos per l'aplicació del transport públic gratuït. D'aquesta manera, si fins ara l'executiu satisfeia un import de 30 euros per forfet mensual ara abonarà 1,31 euros per trajecte. Tal com ha comentat el ministre de Finances i portaveu, César Marquina, s'ha comprovat que el 70% dels usuaris duu a terme menys de quinze viatges al mes i es considera més "just" aquest nou sistema de compensació que permetrà que al llarg d'aquest any el transport públic continuï sent gratuït per als ciutadans.

Marquina ha destacat que aquestes compensacions han estat negociades amb les companyies i que és "normal" que un cop conclòs el període de prova que ha suposat la implantació d'aquesta gratuïtat, des de l'executiu s'hagi posat "les dades sobre la taula" i s'hagi optat per un sistema "més equànime", de tal manera que "pagui pel servei prestat". El portaveu del Govern ha manifestat que fins ara l'executiu abonava 30 euros per cada abonament activat i utilitzat.

Qüestionat sobre si nous col·lectius, com els temporers, poden ser inclosos com a beneficiaris d'aquesta mesura, Marquina ha manifestat que "no es planteja cap canvi" de moment.

Cal recordar que la tarifa continua estant subvencionada al 100% per als usuaris, amb viatges gratuïts i il·limitats en les línies regulars, sense tenir en compte la zona i la direcció del recorregut. Per beneficiar-se de l’abonament resident cal disposar de residència o ser andorrà i no disposar d’un altre abonament subvencionat pel Govern.