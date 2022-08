El Govern treballa en un paquet de mesures d'estalvi energètic

OrdinoLa ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha informat que estan treballant de forma molt intensa amb un paquet de mesures d'estalvi energètic. De moment, ja han començat amb el sector públic, ja que consideren que ha de ser un exemple. Per tant, "en l'administració general i els comuns mirarem de ser molt exigents", ha indicat. El paquet també afectarà el sector privat i als ciutadans. D'aquesta manera, l'executiu té programades reunions de cara al setembre per treballar amb els sectors corresponents per tal d'implementar les mesures. "Esperem que es pugui fer amb el màxim de concertació" possible, ha indicat. Així doncs, la reducció de l'energia haurà d'anar alineada amb els objectius d'Espanya i França, que "són els quins ens proveeixen l'energia", ha comentat.