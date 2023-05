El grup Crèdit Andorrà esdevé Creand

Andorra la VellaEl grup Crèdit Andorrà passa a ser a partir de divendres Creand. Després de més de setanta anys amb el nom de Crèdit Andorrà, la nova marca, que engloba totes les empreses del grup, obre una nova etapa mantenint l’essència del grup i reforçant els valors de servei, pionerisme, innovació, proximitat i compromís social.

Després de la implantació de la marca en l’àmbit internacional, a les filials d’Espanya, Luxemburg i Amèrica, ha arribat el torn d’implantar-la a Andorra. Creand és el nou nom del grup Crèdit Andorrà. Culmina així el procés d’implementació que unifica totes les empreses del grup sota la mateixa denominació.

La nova marca adopta diferents declinacions per identificar les diferents empreses del grup: Creand Crèdit Andorrà, el banc; Creand Asset Management, la gestora; Creand Assegurances Estalvi, l’asseguradora, i Creand Fundació.

Aquest canvi representa un pas endavant per al grup financer, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. La unificació permet incrementar les sinergies en les diferents places financeres on el grup és present, augmentar la notorietat i fomentar el sentiment de pertinença, informen des del grup a través d'un comunicat.

L’Andorra Park Hotel ha acollit aquest vespre l’acte de presentació de la nova marca. Al voltant de 450 persones, accionistes i empleats del grup, s’hi han aplegat per celebrar el canvi. Els responsables de l’entitat han remarcat els valors de la marca. "Creand transmet els nostres valors d’empatia, proximitat i capacitat de servei als nostres clients, de ser pioners, i també ens acosta a la nova economia de la qual formem part, basada en la innovació i l’emprenedoria. Aquest nou signe d’identitat ens permet obrir una nova etapa amb més força i compromís. Volem projectar la nostra essència i la nostra història cap al futur, per progressar i crear oportunitats en benefici dels clients i de la societat», ha explicat Xavier Cornella, conseller delegat de Creand Crèdit Andorrà.

Per la seva banda, el president de l’entitat, Antoni Pintat, ha remarcat els conceptes que sintetitza el lema de la nova marca, ‘Creure, Crear, Creand’. "Sempre ens hem sentit més que un banc. I per això hem arribat a ser l’entitat financera de referència al Principat d’Andorra. Ja hem fet el que ara es posa en evidència amb la nova marca. Hem creat riquesa. Hem cregut en aquest país. Molts clients creuen en nosaltres. I nosaltres, en els seus projectes i en les seves capacitats".

A l’acte, amenitzat amb un espectacle i un muntatge audiovisual, s’ha presentat la campanya publicitària que acompanya el llançament, una campanya protagonitzada per empleats del grup i en la qual es remarquen conceptes clau com impulsar, innovar, somiar, escoltar, col·laborar i liderar. La celebració, que ha volgut posar les persones, i especialment l’equip humà del grup, al centre, ha comptat amb la presència del publicista Toni Segarra, creador de la marca, que n’ha explicar el procés creatiu.

A partir de divendres i durant tot el cap de setmana es farà el canvi de retolació de les oficines i de la seu social del grup. La nova marca també s’aplicarà a tots els serveis, les pàgines web i la banca en línia.