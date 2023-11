Grup Pyrénées impulsa noves accions sostenibles entre els seus treballadors

Grup Pyrénées continua treballant i desenvolupant el seu pla estratègic entorn la sostenibilitat. I prova d'això està en les diferents accions que dur a terme sobre la matèria tant de manera interna com externa. La darrera iniciativa sorgida del grup de treball de gestió de residus de l'empresa passa per impulsar que els treballadors facin ús, per exemple, de les botelles d'aigua personals en lloc de les de plàstic per beure durant la jornada de treball. Alhora, la companyia aplica descomptes a aquells treballadors que utilitzen les seves tasses per anar a buscar el cafè al forn de l'Espícula o a les diferents zones de restauració. Aquestes són mesures que s'han començat a aplicar darrerament per donar-les a conèixer aquesta setmana coincidint amb la celebració de la Setmana Europea de Prevenció de Residus que finalitza el pròxim 26 de novembre.

L'acció esmentada queda inclosa dins el pla estratègic de sostenibilitat que té per objectiu aplicar un seguit d'impactes positius per acabar generant un canvi dins el país i al món en general. Però aquesta no és l'única iniciativa que ha dut a terme Grup Pyrénées. I és que mesos enrere, l'entitat va decidir començar instal·lar plaques solars en llocs estratègics de la mateixa manera que va apostar per la il·luminació 100% LED. Alhora, Grup Pyrénées també ha estat una de les entitats del país que ha apostat per seguir aplicant mesures d'estalvi energètic més enllà de les que va exigir el Govern d'Andorra a inicis d'aquest 2023.

D'altra banda, cal destacar que les línies mestres que persegueix el projecte Impacte + (Impacte positiu), o el que és el mateix, el pla estratègic de sostenibilitat de Grup Pyrénées van acompanyades dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) marcats per les Nacions Unides. No obstant això, Grup Pyrénées està enfocat sobre aquells amb els quals ha detectat tenir una vinculació més directa, com ara, els ODS relacionats amb salut i benestar (ODS 3); els del treball digne i creixement econòmic (ODS 8); els de la indústria, innovació i infraestructures (ODS 9); els de la reducció de les desigualtats (ODS 10); els de consum i producció responsable (ODS 12); i els d'acció climàtica (ODS 13).