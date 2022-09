Grup Pyrénées reduirà en un 40% el consum energètic

Andorra la VellaGrup Pyrénées ha posat en marxa un potent pla d'acció per reduir fins a un 40% el consum energètic a tots els punts de negoci i instal·lacions de la companyia. L'objectiu implica utilitzar de manera responsable l'energia indispensable per al funcionament de l'empresa, de manera que no hi hagi malbaratament en cap de les botigues ni en els espais oberts al públic, oficines, magatzems o altres instal·lacions i equipaments de l'organització.

Entre les nombroses mesures que, en alguns casos, ja s'han començat a aplicar i, en altres casos, que s'aniran implementant en els propers mesos, destaca l'eliminació de la tradicional il·luminació de la façana de l'històric establiment de Pyrénées a l'avinguda Meritxell d'Andorra la Vella. Amb l'estalvi que generi aquesta acció, la direcció del centre vol contribuir a fer un Nadal millor als seus clients amb bonificacions i promocions fruit de l'esmentat estalvi. "Reconduirem l'estalvi en més experiències, avantatges i ofertes per als nostres clients dins de les botigues", explica Àngel Alonso, director de màrqueting i digital de Grup Pyrénées.

Des de fa uns mesos la companyia ha endegat un seguit d'accions per reduir el consum energètic. Durant l'estiu s'ha apujat la temperatura interior a les botigues i oficines fins als 27 graus, s'ha reduït el temps d'encesa de la il·luminació dels aparadors i s'ha iniciat una campanya per conscienciar els treballadors del grup perquè facin un consum energètic responsable, com per exemple encenent els llums dels despatxos quan realment sigui necessari o tenint cura dels espais on no cal climatització quan no s'utilitzen.

Altres actuacions que s'han dut a terme en aquest sentit passen per la informatització de les zones comercials per una encesa i tancament de forma automàtica de rètols, enllumenat, climatització i megafonia. S'han dotat totes les escales mecàniques, ascensors i muntacàrregues del grup amb variadors de freqüència. També s'ha implantat un programa de gestió integral de manteniment, que ha servit per fer un inventari d'actius, i s'ha instal·lat un nou sistema de generació d'aigua calenta sanitària de restauració amb energia fotovoltaica, aerotèrmica i aprofitament del circuit d'aigua de calderes. Una altra de les actuacions ja realitzades ha estat la reducció de les potències contractades ajustant-les a les necessitats reals de cada zona i equipament.