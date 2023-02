Una habitació a 1.950 euros: el preu del lloguer a les torres d'Escaldes

Escaldes-EngordanyUn cop alguns dels edificis de les torres d'Escaldes entren en la fase final ja han arribat els primers inquilins i s'estan posant a la venda diferents habitatges de lloguer. El preu d'aquests pisos d'alt standing depenen del nombre de metres quadrats. Els anuncis mostren que el cost d'arrendament per metre quadrat s'està situant en una franja d'entre 35 i 40 euros el metre quadrat. El cost més alt correspon als més petits i el més baix als més amplis. La diferència, però tampoc és massa gran. El preu està fixat pel nombre de metres i hi ha diferents tipus, tot i que hi ha més dels de gran tamany. Per fer una comparativa, un pis d'una habitació i 50 metres quadrats costa 1.950 euros al mes, mentre que un de tres habitacions i 133 metres quadrats se situa en 5.000 euros.