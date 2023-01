Heliand i Helicòpters del Nord, adjudicatàries de l'heliport

Andorra la VellaDesprés que el Consell General tirés a terra la moció del PS per aturar el projecte de l'heliport fins a la pròxima legislatura, el Govern ha adjudicat aquest dijous la futura infraestructura de la Caubella a l'UTE formada per Heliand SAU i Helicòpters del Nord SL. La concessió s'ha fet per un import màxim de 7.627.034 euros en concepte d'aportació per compensar els resultats operacionals negatius, calculats anyalment durant els 30 anys de concessió. En cas de resultats positius, l'empresa abonarà un cànon del 10% en cas de no tenir 'pre clearance', i d'un 15% en cas de tenir-ne, de l'EBITDA calculat abans de l'aplicació del cànon.