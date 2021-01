El centre històric de la capital guanyaria fins a 400 places d’aparcament a la sortida del telefèric

La possibilitat que el telefèric del Pic de Carroi tingui com a punt de partida l’actual edifici dels Pouets pren força. Fa unes setmanes la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, avançava al programa ' A l’alça' d’ANA Economia que el comú voldria que la base de la instal·lació es construís en aquest immoble de titularitat comunal. Aquesta opció permetria, de retruc, ampliar l’actual edifici i fer un nou pàrquing just al darrera, en uns terrenys igualment propietat de la corporació.

En total es calcula que es podrien construir fins a 400 places, en part buidant l’estructura interior dels Pouets i tornant-la a distribuir, i en part ampliant les plantes fent-hi un edifici annex per la part del darrere. L’obra comportaria guanyar metres quadrats per dotar de més pàrquing el centre històric, una possibilitat que ajudaria a pal·liar el dèficit d’aparcament que hi ha en aquest barri.

La mateixa ampliació, expliquen fonts comunals, permetria que l’edifici incorporés ascensors per pujar fins a la coberta, on s’hi ubicaria la plataforma de sortida del giny. Des d’aquest mateix punt es podria accedir al camí del rec del solà a través d’alguna passarel·la i facilitar l’accessibilitat a la gent gran i a les persones amb mobilitat reduïda. També s’actuaria per embellir i, en conjunt, fer més segur l’entorn, on actualment s’hi ubiquen alguns horts urbans.

El comú ha de publicar properament les bases del concurs per a la construcció del telefèric. Marsol assegura que hi ha almenys una empresa interessada en invertir al voltant de 30 milions d’euros, de manera que es tracta d’un projecte que “al comú no li costarà diners”, recorda la cònsol. Mentre, la Massana es prepara per consultar a la ciutadania la conveniència o no de demanar que el giny s’ampliï des del capdamunt del pic de Carroi fins a l’estació de Pal, amb l’objectiu de fer més competitiu i viable aquest camp de neu.