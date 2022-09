Els hotelers esperen aconseguir suficients treballadors per a l'hivern

Andorra la VellaEl president de la Unió Hotelera d'Andorra, Jordi París, assegura que la prova pilot per renovar permisos de treball a temporers els ha facilitat molt la feina i vol que es repeteixi i creu que serà més fàcil contractar personal per a la temporada d'hivern que fer-ho per l'estiu, segons ha informat Andorra Difusió. A més, París manifesta que estan trobant solucions per allotjar els seus treballadors. També, des del sector hoteler, reiteren la necessitat de poder oferir als visitants un millor servei perquè facin una despesa més gran.