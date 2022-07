Il·lusió i expectació màxima en l’obertura d’Epizen

Aquest dijous, el nou centre comercial Epizen ha obert portes. L’expectació per conèixer en primera persona l’oferta disponible en aquesta primera fase d’obertura ha estat màxima. I és que després de dies passant pel davant de l’edifici, el públic ja tenia ganes de tafanejar i endinsar-se en el món Epizen, un indret on aniran succeint coses i on el client té garantit el factor sorpresa cada vegada que entri per les portes del centre comercial. Així ho assenyala el director d’Epizen, Edgar Martínez, que afegia que “l’obertura del centre s’anirà fent de manera progressiva i continuada, i en dues fases. En les pròximes setmanes i mesos s’aniran posant en marxa diferents botigues i nous espais comercials i de restauració. Cada cop que els nostres visitants vinguin a Epizen descobriran alguna cosa nova”, destacava.

En el primer dia d’obertura, l’interès s’ha centrat en el nou hipermercat Carrefour que compta amb prop de 8.000 metres quadrats, però també ha generat molta expectació la zona de l’’Epizen Summer Opening’, un mercat gastronòmic i musical a l’aire lliure amb food-trucks i diferents espais ambientats on a banda d’assaborir una variada oferta gastronòmica es pot gaudir d’actuacions musicals en directe i nombroses activitats de lleure. I és que si bé l’essència d’un centre comercial són les seves botigues, Epizen anirà més enllà de les compres i visitar-lo serà una experiència única, diferent i sorprenent cada dia.

Marques ubicades a Epizen

Un altre pol d’atracció d’Epizen s’ha centrat en la botiga de perfumeria, cosmètica i bellesa Primor que ocupa un espai de 800 metres quadrats entre les plantes zero i primera. Primor aterra a Epizen oferint productes a preus molt atractius.

El sector moda cobra protagonisme a través de les botigues Lefties, la popular marca de moda del grup Inditex i Tezenis, ubicada a la segona planta d’Epizen que ofereix moda en llenceria, roba interior, vestits de bany per a dona, home, nena i nen. En aquesta primera fase d’obertura, completen l’oferta en retail Sprinter, botiga dedicada a la moda esportiva.

El parament de la llar també té el seu espai dins el centre comercial Epizen a través de Textura. La firma espanyola especialitzada en roba per la llar disposa de tot d’articles perquè practiquis el concepte slow life dins de casa.

En restauració, el públic podrà gaudir de les originals i temptadores empanades argentines de Las Muns i McDonald’s que estarà ubicat entre la planta zero i la primera.

També hi ha espai per a noves marques. És el cas d’IO: Electro & Home que presenta marques capdavanteres en productes d’electrònica de consum i llar amb preus atractius i Iblú: òptica andorrana amb servei d’optometria.