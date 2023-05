Impacte +: l’aposta de Grup Pyrénées per la sostenibilitat

Impacte+ (impacte positiu), o el que és el mateix, el pla estratègic de sostenibilitat de Grup Pyrénées, té com a objectiu aplicar un seguit d’accions per acabar generant un canvi dins el país i al món en general. Desenvolupat per un equip de treball intern de la companyia, algunes de les accions que contempla ja comencen a fer-se visibles.

Durant el primer trimestre de 2023, l’empresa ha assolit un estalvi total del 23,8%, superant amb escreix l’objectiu de Govern que fixava, en el seu moment, un estalvi que arribés al 15%. Davant les xifres d’estalvi energètic assolides (21,93% gener, 21,88% febrer i 27,68% març), Grup Pyrénées aposta per seguir amb les mesures iniciades més enllà de l’aixecament de les mateixes per part de Govern i continuar, d’aquesta manera, amb el compromís sostenible tot generant un impacte +.

Més enllà de l’estalvi energètic, el grup líder del sector retail a Andorra ha col·locat plaques solars, ha introduït millores en l'aïllament i en les calderes dels edificis, ha renovat les instal·lacions amb il·luminació 100% LED i ha iniciat l’aplicació de sistemes de climatització i refrigeració com el freecooling.

Les línies mestres que persegueix el projecte Impacte+ van acompanyades dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) marcats per les Nacions Unides. No obstant, Grup Pyrénées s’enfocarà sobre aquells amb els quals ha detectat tenir una vinculació més directa: els ODS relacionats amb salut i benestar (ODS 3); els del treball digne i creixement econòmic (ODS 8); els de la indústria, innovació i infraestructures (ODS 9); els de la reducció de les desigualtats (ODS 10); els de consum i producció responsable (ODS 12); i els d’acció climàtica (ODS 13).