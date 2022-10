Increment d'entre 3 i 5 euros a la factura de la llum a partir del desembre

Andorra la VellaNou augment del preu de llum per a les famílies i el teixit empresarial del país. El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sosteniblitat, Sílvia Calvó, han comparegut aquest dimarts al vespre per informar que la crisi energètica que es viu avui dia arreu d'Europa i la vulnerabilitat d'Andorra quant a la producció d'energia, han propiciat la implantació de noves mesures per promoure i assolir un estalvi energètic del 15%.

Així doncs, entre les accions més destacades hi figura un nou increment de la factura de la llum a partir de l'1 de desembre per a les llars familiars i el teixit empresarial del país, del 8 i del 17%, respectivament. Calvó ha apuntat que l'encariment mensual que es veurà reflectit a final de mes pels ciutadans serà d'entre tres i cinc euros, tot i que ha apuntat que la xifra pot variar en funció de les despeses de cada família. Tanmateix, ha assegurat que no s'aplicarà cap mena d'augment per a les persones que es beneficien de la tarifa bonificada, que se situen entre 500 i un miler, aproximadament. En aquest sentit, ha defensat que, tot i l'increment, els preus de la llum al Principat continuaran sent competitius en comparació als dels països veïns, Espanya i França, qui tenen els preus de l'electricitat molt per sobre.

Entrant al detall de la resta de mesures, Espot i Calvó han recordat les accions vigents per reduir el consum a l'administració general, com la limitació de la calefacció i l'aire condicionat, i han informat que signaran un conveni amb els comuns perquè també siguin d'obligat compliment per a ells, encara que amb algunes puntualitzacions com l'enllumenat de Nadal, que només podrà estar obert durant un total de 6,5 setmanes consecutives, fins a les dotze de la nit i amb una reducció del 30% del consum respecte a l'any anterior. A més, també s'elimina el descompte del 50% del preu de llum a les corporacions, per la qual cosa passaran a pagar el 100% del cost.

En relació amb el teixit empresarial, s'ha començat a preparar un text, consensuat amb la patronal, perquè es marqui per llei el compliment de les mesures pactades com la limitació de les temperatures, apagar les llums i la climatització en horari no laborable i festius, tancar l'enllumenat exterior dels comerços quan es finalitzi l'activitat diària i limitar les llums de Nadal entre l'1 de desembre i el 15 de gener, i no més tard de les 22 hores. En referència al consum domèstic, des del Govern s'emetran recomanacions per pal·liar el consum.

Entre les altres accions promogudes per l'administració també hi figura l'ajornament de l'entrada en vigor de la taxa verda al gasoil de calefacció, prevista el gener del 2023, fins al 2024, i un ajut directe de 150 euros a les llars que tinguin unes rendes inferiors a 1,3 vegades el LECS per fer front a les despeses en calefacció aquest hivern. Un suport que arribarà fins a aproximadament 10.000 habitatges, que representen al voltant de 25.000 ciutadans. A banda, l'executiu també incrementarà la devolució parcial de l'impost especial als hidrocarburs de 3.000 litres a 8.000 litres, una mesura que repercutirà sobre prop de mil vehicles.

Respecte a les accions a mitjà termini, Calvó ha posat en relleu la necessitat d'incrementar la sobirania energètica d'Andorra per reduir la dependència dels països de l'entorn i ha apuntat a la inauguració del parc solar de Grau Roig de FEDA i de l'impuls a la construcció del parc eòlic al pic del Maià, una infraestructura que permetrà assolir una producció elèctrica nacional del 33%.

El cap de Govern ha volgut justificar i defensar l'adopció de noves mesures a la ciutadania i ha explicat que el 4 i el 10 d'octubre Espanya va informar Andorra que havia de tallar el subministrament d'energia per tasques de manteniment en diverses centrals dels país veí del sud per garantir electricitat per la temporada d'hivern. I ha destacat que, tot i que des del Govern s'hagi incentivat l'estalvi energètic per disminuir el consum, al setembre han constatat que s'ha incrementat en un 2%.

Calvó també ha recordat que el 80% de l'energia que es consumeix a Andorra prové dels països veïns i que només un 20% és de producció pròpia, majoritàriament provinent de la central hidroelèctrica d'Engolasters, tot fent el punt sobre la situació econòmica de la parapública que, tot i registrar superàvits d'entre 10 i 12 milions d'euros anuals fins al 2020, el 2021 va esmorteir pèrdues de més de 5 milions d'euros i al mes d'agost es trobava amb un dèficit de 16,4 milions d'euros, una xifra que posa en risc les inversions de futur i la viabilitat de la companyia elèctrica.

Amb l'objectiu de redreçar, almenys en part, els comptes de la parapública, la ministra ha anunciat que des del Govern es farà una injecció directa de quinze milions d'euros. En relació amb l'estat financer de FEDA a finals del 2022, Espot ha avançat que es preveu que el dèficit se situï entre els 25 i els 30 milions d'euros. Finalment, els membres de l'executiu han volgut transmetre un missatge de tranquil·litat a la població i han asseverat que "ens en sortirem", posant en relleu que per poder-ho aconseguir és necessari el suport de tota la població, tot i que no ha pogut garantir que no es puguin produir talls puntuals de llum durant la temporada d'hivern.