IO:Electro&Home et premia!!

Sabies que IO:Electro&Home està celebrant el seu primer aniversari? De fet, no és un aniversari qualsevol, ja que és el 'gran aniversari' en el que cada diumenge tira la botiga per la finestra sortejant 8 productes. El pròxim diumenge 13 i 20 d'agost IO:Electro&Home tornarà a celebrar nous sortejos amb més productes que poden ser teus.

Per a participar has de seguir aquests 4 passos:

Fer una compra igual o superior a 60 euros a una de les botigues d'IO:Electro&Home Omplir les dades de la butlleta de participació Seguir el perfil d'instagram @ioelectrohome Estar atent al telèfon diumenge i respondre al moment de la trucada (és requisit indispensable respondre al moment que et facin el truc. En cas contrari es repetirà el procediment amb una altra butlleta guanyadora

En total, IO:Electro&Home sorteja un total de 25 productes (8 ja es van sortejar diumenge 6 d'agost) valorats en més de 4.300 euros. Per tant, quan abans introdueixis la teva butlleta a l'urna més possibilitats de ser premiat (si poses la teva butlleta avui mateix a l'urna optaràs als sortejos d'aquest diumenge 13 d'agost i del diumenge 20 d'agost en què es regalaran un total de 9 productes.

A més a més, recorda que encara tens disponible el catàleg d'aniversari d'IO:Electro&Home. Fins al pròxim 20 d’agost (o fins a exhaurir existències), la botiga especialitzada en grans i petits electrodomèstics i productes i accessoris electrònics t’ofereix més de 180 productes als millors preus tant d’Andorra com de Catalunya. Ofertes i promocions d’aniversari que no pots deixar escapar i que ja pots consultar a través del catàleg elaborat per celebrar l'efemèride.