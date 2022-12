IPC del 6,9% al novembre

Andorra la VellaEls preus es van incrementar al mes de novembre en un 0,2%, arran especialment de l'augment dels aliments i begudes no alcohòliques i mobles, estris domèstics i serveis per a la llar (amb unes variacions mensuals de 0,5% i l'1,1%, respectivament). Cal destacar que l'IPC acumulat de l'any se situa en el 6,9%, mentre que la inflació subjacent es troba en el 4,3%.

Segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern, cal recordar que al mes de novembre de l'any passat l'IPC se situava en el 3,1%.

Cal destacar que els grups que fan moderar la inflació són transport, que disminueix dues dècimes (se situa al 9,5%) arran del descens del preu de carburants i lubricants; i habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, que davallen tres dècimes i se situa en el 6,1%. En canvi, mobles, estris domèstics i serveis per a la llar, amb un creixement de nou dècimes (8,2%) i esbarjo, cultura i espectacles, que augmenta sis dècimes (6,3%) són els principals grups que fan augmentar la inflació.

Quant a la variació mensual, cal destacar que l'impacte més important és el que es dona arran de l'alimentació que creix un 0,5% sobretot per l'increment entre els mesos d'octubre i novembre del pa, cereals, llet, formatge i ous. També mobles, estris domèstics i serveis per a la llar augmenta un 1,1%.

L'IPC d'Espanya del mes de novembre se situa al 6,8%, i disminueix cinc dècimes respecte a la variació registrada al mes d'octubre. Aquesta evolució és deguda, principalment, a l'evolució dels preus del grup habitatge, amb una taxa de variació anual de l'1%, que disminueix la seva variació en més d'un punt i mig, a causa de la disminució dels preus de l'electricitat, major que el novembre de l'any passat, i del gasoli per a la calefacció, que van pujar l'any passat. Quant a l'IPC de França es troba al 6,2%, igual a la variació registrada al mes d'octubre. Aquest comportament de la inflació a causa de la lleugera acceleració dels preus dels productes manufacturats, amb una taxa de variació anual de 4,4%, dues dècimes per sobre de la variació registrada el mes anterior, a causa de la pujada dels preus dels altres productes manufacturats i de l'acceleració dels preus dels vehicles, els grans electrodomèstics, altres electrodomèstics, articles i productes per a la cura corporal, articles per la llar no duradors i els articles de paper; i de l'augment dels preus dels aliments.