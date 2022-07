L'aeroport d'Andorra - La Seu podria disposar de policies nacional per operar fora de l'espai Schengen

Andorra la VellaEspanya s'obre a col·laborar amb Andorra per posar un punt duaner a l'aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell perquè aquest pugui tenir vols fora de l'espai Schengen. La reunió entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el president espanyol, Pedro Sánchez, que ha tingut aquest divendres a Madrid, ha abordat diversos fronts de batalla que hi havia oberts entre ambdós estats, com per exemple la possibilitat de disposar d'agents de la policia nacional espanyola a la infraestructura aeroportuària, de manera puntual, per poder rebre avions provinents de països externs a l'espai Schengen, una demanda que el Principat ha anat reiterant des de l'entrada en funcionament de la instal·lació amb els vols regulars a Madrid.

Espot també ha manifestat a Sánchez que l'avançament de les negociacions de l'Acord d'Associació és una de les prioritats de l’Executiu. El cap de Govern ha explicat al president espanyol que actualment s'estan negociant alguns dels aspectes claus de l'Acord, com la lliure circulació de persones i la lliure prestació de serveis.

Pel que fa a la lliure circulació de persones, el cap de Govern ha exposat que Andorra, per les seves particulars característiques territorials i poblacionals, necessita algunes adaptacions i el manteniment d’algunes especificitats per poder mantenir el control de la seva política migratòria. En aquest àmbit, el president i el cap de Govern també han compartit la necessitat de donar un impuls polític als treballs tècnics que s’estan desenvolupant per donar cobertura, pel que fa a la prestació per desocupació involuntària, als treballadors espanyols fronterers i a les persones espanyoles que han residit i treballat a Andorra i que retornen després a Espanya.

Tal com ha afirmat el cap de Govern, la presidència d’Espanya del Consell de la UE, durant el segon semestre del 2023, és clau per a Andorra, perquè és llavors que es preveu concloure la negociació i signar l’Acord negociat amb les institucions europees. El president del Govern espanyol ha reiterat el ple suport a Andorra en aquestes negociacions per assolir un bon encaix del Principat amb la Unió Europea. Ambdós han coincidit en què l’Acord és clau per al creixement econòmic i social a mitjà i llarg termini tant d’Andorra com dels territoris que l’envolten, tenint en compte el rol del Principat com a zona d’influència i motor de desenvolupament econòmic del Pirineu.