L'afluència turística continua a l'alça, vuit de cada deu llits ocupats

Andorra la VellaL'ocupació hotelera es va enfilar per sobre del 90%, concretament un 93,43%, durant el cap de setmana passat. Així es desprèn de les dades facilitades per la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), on s'indica que el nombre de llits ocupats al llarg de la setmana del 30 de gener al 5 de febrer es va situar als volts del 80%, concretament al 79,42%. Des de la patronal, el seu director, Jordi Pujol, valora molt positivament les xifres assolides i informa els establiments han registrat una mitjana de pernoctacions del 75,73% durant el mes de gener.