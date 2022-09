L'augment dels salaris, en mans de Govern si no hi ha acord entre sindicats i patronal

Andorra la VellaEl Govern decidirà si és necessari tornar a apujar els salaris inferiors als 27.000 euros anuals el gener del 2023 si els actors socioeconòmics no arriben a una solució de compromís entre ambdues parts. Ho ha reiterat aquest dimecres el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, qui ha manifestat que, tot i que confia que patronal i sindicats puguin arribar a un acord per millorar el poder adquisitiu de la població i fer front a l'increment desmesurat de la inflació, des de l'executiu "no podem hipotecar les decisions" que consideren necessàries per a la ciutadania.

Així doncs, ha exposat que la voluntat de l'executiu és prendre una decisió a principis de l'any vinent, moment en el qual es coneixerà l'IPC consolidat del 2022, que es preveu que sigui molt superior al registrat el 2021, d'un 3,3%. D'aquesta manera, s'espera que els actors trobin "la solució òptima" abans de finalitzar l'any per adoptar, amb tots els suports, les mesures necessàries per fer front a la situació, tot i que des del Govern s'anirà analitzant com evoluciona la situació econòmica.