L'empresa d'embotits més important d'Itàlia entra al Principat de la mà de Pyrénées Andorra

Andorra la VellaNegrini, empresa líder en la distribució de productes gastronòmics italians, acaba d'entrar al Principat de la mà de Grup Pyrénées . Els seus embotits, considerats pels experts com uns dels més exclusius d'Itàlia, ja es poden trobar al supermercat de Pyrénées Andorra des de fa uns dies.

Gianni Negrini va crear l'empresa el 1955 a la localitat de Renazzo di Cento, un poble a pocs quilòmetres de Bolonya, ciutat considerada la capital mundial dels embotits. En més de 60 anys d'història, i gràcies al seu respecte per la tradició i la cura artesana però amb la innovació com a pilar fonamental, Negrini ha arribat a ser un referent absolut en la indústria alimentària italiana i internacional, distribuint els seus productes a tot el món.

Els embotits de Gianni Negrini arriben a més de 500 establiments gurmet, entre els quals, ara també s'inclou Pyrénées Andorra . D'aquesta manera, Pyrénées Alimentació se suma al propòsit #cuidarme amb el seu pit de gall d'indi cuit, sense gluten, sense lactosa i sense additius, amb un sabor suau i ideal per, per exemple, un esmorzar complet o un berenar saborós! Si encara no has tastat els embotits italians de Gianni Negrini, pots descobrir el seu sabor únic a la secció de xarcuteria del supermercat de la segona planta.