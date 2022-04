Andorra la VellaFuet, llonganissa, xoriço, pernil ibèric, pernil cuit, bull, mortadel·la... Quantes varietats d'embotit hi ha al món? Seria difícil quantificar-los -només a Espanya, per exemple, hi ha 76 varietats segons la regió-, però sí que podem afirmar que els més especials es troben a la península Ibèrica, França i Itàlia (amb el permís de les salsitxes d'Alemanya).

Al supermercat de Pyrénées Andorra , concretament a la cava d'embotits, descobriràs més de 100 tipologies d'embotit, incloent-hi marques exclusives que només trobaràs a Pyrénées, i peces gurmet i prèmium. El personal de la secció estan formats en totes les varietats per assessorar adequadament els clients i recomanar-los la varietat que millor s'adigui a les circumstàncies.

Entre les moltes varietats que podràs descobrir, es troben els lloms de Joselito, de màxima qualitat, les llonganisses provinents de Catalunya o els salamis italians. També hi ha una part del taulell dedicada als pernils cuits, les mortadel·les italianes amb denominació d'origen i el gall d'indi, que durant els darrers anys s'ha convertit en una opció tan valorada com el pernil cuit.

I per descomptat, una gran secció de pernils ibèrics que podràs endur-te per tall o per peça. Entre tots ells destaca la marca Cinco Jotas, que té l'etiqueta negra garantia d'excel·lència, qualitat i valida el producte com a 100% ibèric de bellota. De fet, cada any, un equip de la xarcuteria de Pyrénées Andorra visita les bodegues de Cinco Jotas per seleccionar els millors pernils i paletes per dur-los fins a Andorra i, així, oferir la màxima qualitat als clients.

Val a dir que Pyrénées Alimentació també disposa d'una cava de formatges tant o més variada que la de pernils i de la qual en vam parlar recentment a la secció ARA Tendències.