L’Empresa Familiar Andorrana es troba amb els candidats d’Andorra Endavant, Concòrdia i Liberals

Andorra la VellaL'Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha celebrat, durant la primera setmana de la campanya electoral, tres esmorzars amb els candidats a cap de Govern d'Andorra Endavant, CarineMontaner; Concòrdia, Cerni Escalé; i Liberals d'Andorra, Josep Maria Cabanes. L'EFA organitza aquestes trobades des de fa més de 20 anys, les quals tenen com a objectiu conèixer els candidats i establir un diàleg directe sobre els punts que proposa cadascun d'ells per al futur del país. Per aquestes eleccions generals s'ha elaborat un qüestionari als candidats, amb els punts principals que destaca l'EFA com a prioritaris pel futur del país, amb l'objectiu de conèixer la posició dels candidats i d'orientar el debat amb els membres de l'Empresa Familiar que hi participen en l'acte.

La primera candidata a assistir a aquests esmorzars ha estat Carine Montaner, número u de la llista nacional d'Andorra Endavant, la qual va plantejar dimarts 21 de març als membres de l'EFA els punts programàtics més importants i la direcció de l'Empresa Familiar Andorrana i altres membres de l'entitat van poder preguntar sobre quines propostes té per millorar aspectes rellevants com la mobilitat, les relacions amb Europa i l'habitatge.

Dimecres 22 de març va ser el torn de CerniEscalé, candidat a cap de Govern per Concòrdia. Durant la trobada, el president de l'EFA, Daniel Armengol, la vicepresidenta, Susanna Roca, i altres membres assistents a l'acte van escoltar els seus punts de programa més destacats i van repassar la posició de Concòrdia pel que fa a temes com l'acord d'associació amb la Unió Europea, l'endeutament de l'Estat o la desandorranització de l'economia, entre altres.

Finalment, dijous 23 de març ha estat Josep Maria Cabanes, candidat a cap de Govern per Liberals d'Andorra, qui ha assistit a la trobada amb l'EFA i ha pogut explicar les bases programàtiques de la seva formació. A l'esmorzar, la directiva de l'Empresa Familiar i altres membres de l'entitat, també, han fet un repàs del posicionament de Liberals d'Andorra en aspectes com la preservació de la identitat andorrana, l'arribada de la inversió estrangera, la necessitat de salvaguardar del model institucional d'Andorra o de potenciar l'aeroport d'Andorra-la Seu i el desenclavament del país, entre altres.

Pel que fa a la resta de candidats a cap de Govern d'Acció, Judith Pallarés; de la coalició PS-SDP, Pere López; i de Demòcrates, Xavier Espot; està previst que se celebrin els esmorzars la setmana vinent, el dimarts 28, dimecres 29 i dijous 30 de març.