L'encariment extrem de la vida obliga als consumidors a canviar els hàbits

Andorra la VellaL’increment de l’IPC fins al 7,4% degut a l’augment de preus generalitzat està començant a incidir en els hàbits de compra dels ciutadans, segons han explicat professionals del sector de l’alimentació i els carburants consultats per l’Agència de Notícies Andorrana. Arran de la pujada de preus, el consumidor visita amb més freqüència el supermercat i fa compres més petites per controlar millor la despesa, i això suposa una davallada en l’import del tiquet mitjà segons l’establiment o cadena de supermercats que es tracti. “Es comença a notar certa tendència, els clients fan compres més petites però més freqüentment” i al mateix temps “s’eviten els productes innecessaris o que potser acabaran a la brossa”, explica el responsable d’un supermercat de la capital.

També en algunes gasolineres del país han començat a notar que a l’hora de fer benzina els clients opten per posar menys combustible. Encara hi ha qui fa el ple, però arran de la inèdita pujada del preu dels carburants “cada dia hi ha més gent que posa petites quantitats i va venint més sovint a reomplir”.

El valor de les vendes augmenta perquè els preus són més alts, però allò que es compra, les quantitats o els volums, s’estan estancant o fins i tot, en alguns casos, es detecta una tendència a la disminució.

El fet que per un mateix producte es pagui més ara que fa sis mesos ha fet que els consumidors comparin més i s’ho pensin dues vegades abans de fer una compra. En alimentació, hi ha qui opta per marques més econòmiques, qui renuncia a productes no essencials i, en menor mesura, qui ha reduït la despesa en productes frescs o que tenen preus més alts com determinades carns, peix, fruites i verdures. Val a dir que els aliments que més han incrementat el preu són els olis, la pasta, la farina, els ous, la mantega i les sales i condiments, si bé la pujada ha afectat a tots els productes de la cistella de la compra.