L'esquí també entra en rebaixes

Les últimes nevades caigudes a Andorra han deixat a les diferents estacions d'esquí amb uns bons gruixos de neu. De fet, el bon estat de la neu de la qual disposa el país ha atret l'atenció del turista que no es vol deixar perdre l'oportunitat de gaudir d'unes bones baixades amb neu de qualitat.

I Pyrénées Andorra encara t'ho posa més atractiu. A partir d'avui, el centre comença la campanya de rebaixes en roba d'esquí. Marques com Tsunami, RH+ o Emporio Armani t'ofereixen descomptes de fins al 40%.

La casa espanyola Tsunami barreja estil i confort. Neix arran de la passió per l'esquí i el resultat són patrons ergonòmics, teixits elàstics per una total llibertat de moviment, impermeable i transpirable per un màxim confort en qualsevol situació i màxim rendiment.

La firma italiana rh+ fa més de 15 anys produeix roba i accessoris esportius relacionats amb l'esquí. El codi rh+ està lligat amb l'esportivitat, un valor que es reflecteix en els materials tècnics d'alt rendiment que l'empresa ha desenvolupat al llarg dels anys tant en el seu laboratori especialitzat com amb les opinions dels esportistes professionals.

Les rebaixes en roba d'esquí estaran disponibles fins al 16 de març a la secció d'esports de la planta baixa de Pyrénées Andorra.