L'exmembre del BCE Jose Manuel González Páramo, a favor de l'acord d'associació

La Seu d'UrgellL'exmembre del Comitè executiu del Banc Central Europeu, president d'European DataWarehouse GmbH i Professor de l'IESE, Jose Manuel González Páramo, ha comentat en el marc de la conferència 'Els bancs centrals i l'estabilitat financera: conseqüències de la lluita contra la inflació' que, segons el seu parer, un hipotètic acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea només podria beneficiar el Principat així com els seus socis comercials: França i Espanya. "Jo crec que s'ha d'avançar en aquesta direcció. En faig una valoració positiva" ha assegurat Páramo.

L'exmembre del BCE ha fet aquestes declaracions davant d'una qüestió que se li ha formulat sobre la realitat andorrana. Quant a la ponència, Páramo s'ha centrat en el concepte d'inflació, que ha qualificat de "una de les principals preocupacions de la població que encara es troba estesa a escala internacional".

Amb relació a aquesta qüestió, Páramo s'ha centrat en la comunicació que van fer els grans bancs mundials abans que esclatés la crisi i ha apuntat que moltes d'elles no van saber preveure amb exactitud la trajectòria que tindria la inflació, subestimant-ne així el seu creixement. "Les grans organitzacions tenien previsions molt optimistes" ha destacat l'exmembre del BCE. "Llavors, es van trobar que la inflació es va disparar i van haver de reconèixer que anaven tard" ha afegit Páramo.

En aquest sentit, Páramo –qui atribueix l'error a una mala utilització dels models de previsió que utilitzen aquestes organitzacions i a una falta de precedents semblants- ha avançat que no existeix cap certesa completa sobre el futur de la inflació tot i que hi ha analistes que preveuen un augment d'entre dos i quatre punts, però que, en tot cas, estarà lligada a l'evolució de la geopolítica. Per altra banda, Páramo també ha insistit que s'ha de tenir en compte la inflació subjacent i els marges empresarials, que segueixen a l'alça.