L'ocupació s'assimila a la d'abans de la pandèmia

Andorra la VellaEl desembre s'ha tancat amb 428 persones inscrites al Servei d'Ocupació, la millor xifra en els darrers 22 mesos, segons ha informat el ministre portaveu, Eric Jover, aquest dimecres en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Per trobar unes dades similars cal anar el gener del 2020, amb xifres d'abans de l'esclat de la pandèmia. "Això mostra que l'activitat econòmica està funcionant", ha exposat el ministre, qui ha informat que en el darrer mes del 2021 hi havia 1.960 llocs de treball oferts. "El gener del 2020 teníem 1.059 llocs de treball" fet que demostra que hi ha molta més oferta que circula, ha indicat.

Per aquest motiu, l'executiu ha decidit modificar el programa d'ocupació al sector públic. D'aquesta manera, només hi podran tenir accés les persones amb dificultats per aconseguir llocs de treball, com per exemple els majors de 45 anys, el col·lectiu de joves entre 16 i 25 anys, les persones que porten més de sis mesos inscrites al servei d'ocupació, les persones que estan gaudint d'una prestació per desocupació involuntària i les presenten alguna discapacitat.

"Gràcies a la recuperació de l'economia podem reforçar els programes associats a aquells col·lectius que tenen més dificultats", ha remarcat el portaveu de l'executiu, qui ha recordat que també hi ha el programa d'ocupació del sector privat i el programa per a joves amb dificultats per inserir-se al mercat laboral.