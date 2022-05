Andorra la VellaDins els #Propòsits2022 que Pyrénées Andorra s'ha marcat per celebrar el seu 75è aniversari, hi ha el de 'cuidar-me', un objectiu al qual podem arribar a través de l'alimentació, el benestar interior, els tractaments de bellesa per al nostre cos i la cosmètica. Des de Pyrénées s'aposta per les marques de cosmètica natural i una de les més prestigioses del món és Cocunat, que al Principat es pot trobar de manera exclusiva a la planta baixa , a la secció de perfumeria i cosmètica. Parlem amb Sara Werner, CEO i cofundadora de Cocunat.

Què és Cocunat?

Cocunat és una marca nativa digital de cosmètica natural, 100% sense tòxics, i aquest és un punt molt important per a nosaltres perquè ‘sense tòxics’ és una filosofia, un moviment que inspira tenir una vida en la qual no intoxiques ni el medi ambient, ni les persones, ni la salud… perquè aquest concepte, si el desgranes, arriba a molts àmbits. Si jo he de cuidar el medi ambient, significa que no puc testar en animals, per tant, ets ‘cruelty free’; arriba un moment que fins i tot els valors de la feminitat, feminisme, empoderament, apareix arran del concepte ‘toxic free’, que és molt inspirador i intenta canviar el món de la indústria perquè sigui més respectuosa i sostenible i puguem fer aquell món que tots volem que sigui el dia de demà.

Sou pioners mundials del concepte ‘toxic free’?

10.26 Sí, de fet vam crear el nom el 2013 i tant és així que, de fet, la paraula ‘toxic free’, en anglès, és incorrecte, hauria de ser ‘toxin free’, i ho vam posar així perquè per als hispanoparlants, ‘toxina’ és diferent que ‘toxic’, i per això ho vam canviar, i al principi, al Regne Unit i als Estats Units sempre ens deien que estava mal escrit, i jo els deia ‘sí, com l’eslògan ‘I’m lovin’ it’’ de McDonald’s, i avui en dia, trobes la paraula ‘toxic free’ arreu del món, té més de 2 bilions de recerques a Google… i és un concepte que va néixer a Cocunat.

I d’on neix aquesta preocupació pels productes ‘toxic free’?

És una història personal. La meva mare té sensibilitat química múltiple, una malaltia rara que detecta tots els tòxics que hi ha al nostre entorn i que ens afecten la salut. La diferència és que, al principi, creia que era una malaltia que tenia només la meva mare, crèiem que era una al·lèrgia -perquè la malaltia com a tal es reconeix oficialment el 2015- i fruit del contacte de molts metges, investigadors i científics, vam adonar-nos que la meva mare no era l’única, sinó que és quelcom que ens passa a tots, la diferència és que la meva mare ho detecta i l’afecta immediatament, en canvi, la resta, necessitem un temps perquè aquests tòxics acabin generant malalties com el càncer, al·lèrgies, etc.

Sent una marca que neix sent nativa digital, en quin moment us adoneu que també voleu ser presents en la botiga física?

El sector cosmètic és un sector molt tradicional. Normalment sempre hem tingut la necessitat de tocar, olorar, provar els productes… així que entrar a través del món ‘online’ va ser molt disruptiu, molt trencador i innovador. Com és un mercat molt tradicional, hi havia una part del mercat al qual no hi arribàvem; dels ‘millenials’ cap abaix hi arribem de forma ‘online’ però hi ha tot un volum de gent que la part ‘en línia’ és reticent perquè no el coneix o perquè no hi sap accedir i no la utilitza. Així que quan nosaltres després de créixer el tercer any, en l quart vam dir, ‘si volem seguir creixent’, no només per arribar al client final sinó de construcció de marca, volent ser una gran marca, havíem d’anar cap al ‘offline’, i per això vam obrir la primera botiga el 2021 i vam començar a fer col·laboracions de ‘retail’ entre el 2019 i el 2020.

Fruit d’aquesta estratègia sorgeix l’aliança amb Pyrénées Andorra ?

Andorra és un ‘hub’ de bellesa a nivell europeu, vens aquí buscant les darreres novetats, i el fet d’estar a aquí era donar un pas endavant i posicionar-nos com una gran marca i dir ‘Cocunat està aquí per quedar-se i som una de les fortes’. I el fet de ser a Pyrénées és perquè és ‘el referent’. Hi ha moltes botigues a Andorra, però Pyrénées és aquell lloc on vas perquè trobes ‘LES MARQUES’, en majúscules, i per això havíem d’estar aquí.

Creus que hi ha un auge en la cosmètica natural?

Sí, i ve molt fort des de fa uns anys, ja el 2013 estàvem vivint l’auge de tot allò ‘eco’ i sostenible en l’àmbit de l’alimentació i de mica en mica això va anar estenent-se. El sector ‘clean beauty’, natural, ‘toxic free’, és l’únic sector que continua creixent, els altres estan molt estancants dins el que és el concepte de ‘cosmètica’, però a més a més, hem d’entendre que dins aquest procés, la cosmètica natural, cada vegada més, ha sortit del nínxol ‘herbolari’ i ha fet un canvi dirigint-se a un concepte més prèmium, de qualitat, amb productes realment efectius… i quan ets aquí dins, et posiciones al mateix nivell que les marques tradicionals en quant a prestigi. I que Andorra comenci a obrir-se a aquest sector és l’oportunitat que necessitem perquè és el que la gent està buscant ara mateix. La gent ja no busca marques que siguin ‘acció-reacció’ amb el producte, sinó que busquen marques que al darrera tinguin uns valors molt forts, com és el cas de Cocunat amb el ‘toxic free’, vegà, ‘cruelty free’, i tot això poc a poc s’està instaurant en la societat i Andorra no podia ser menys.

Què és el que més valores dels vostres productes?

Per a mi, l’origen de l’ingredient no és el més important, el que és més important és que sigui ‘toxic free’. Jo agafo ingredients que són sintètics i no tòxics, i ingredients naturals que no són tòxics, i això em permet agafar el millor dels dos mons i fa que puguem fer productes d’una qualitat extrema. Nosaltres, a més a més, busquem el concepte ‘luxe assequible’, és a dir, que una crema no et costi 300 euros i que quan provis el nostre producte sentis que és d’una qualitat molt bona.