Per què la marca de cosmètica natural més famosa del món s'instal·la a Andorra?

Andorra la VellaEl seu concepte 'toxic free' té més de 2 bilions de cerques a Google. La marca Cocunat, nascuda a Barcelona, va crear aquest moviment l'any 2013 i des d'aleshores s'ha convertit en una de les marques de cosmètica natural més prestigioses. La mateixa revista Forbes ha inclòs la seva cofundadora, Sara Werner, com una de les protagonistes d'aquest 2022, per estar al capdavant de la revolució 'clean beauty' i sostenible. Cocunat va ser de les primeres companyies del sector que va sorgir sent nativa digital. Es defineix com una marca sostenible, vegana, que no testa amb animals, i per sobre de tot, 'toxic free'.

Werner ha passat pel programa 'A l'Alça' per explicar el seu recent acord amb Grup Pyrénées i la decisió d'expandir el negoci al Principat. Segons ha afirmat la també CEO de Cocunat, "Andorra és un 'hub' de bellesa en l'àmbit europeu, vens aquí buscant les darreres novetats, i el fet d'estar al país era fer un pas endavant i posicionar-nos com una gran marca i dir 'Cocunat està aquí per quedar-se perquè som una de les fortes'. A més a més, el fet de fer-ho amb Pyrénées és perquè és 'el referent'. Hi ha moltes botigues a Andorra, però Pyrénées és aquell lloc on vas perquè trobes 'les marques', en majúscules, i per això havíem de ser aquí". Un estudi realitzat al Regne Unit per l'organització 'Soil Association', que promou iniciatives empresarials sostenibles, revela que gairebé el 40% de compradors de cosmètica natural tenen entre 16 i 24 anys, mentre que només el 9% són majors de 50. És per això, que la seva expansió al mercat 'off line' comportava tancar un acord d'exclusivitat amb Pyrénées Andorra.

La cosmètica natural està sent ara mateix el motor que fa moure la indústria. Per posar un exemple, a França, la meca del sector, les seves vendes el darrer any van créixer de mitjana un 15%. "L'auge de la cosmètica natural ve molt fort des de fa molts anys. Ja el 2013 estàvem vivint l'auge de tot allò 'eco' i sostenible en l'àmbit de l'alimentació i, de mica en mica, això ha anat escalant a altres àmbits. De fet, el sector 'clean beauty', natural, 'toxic free', és l'únic sector que continua creixent en el món de la cosmètica perquè en els darrers anys la cosmètica natural ha sortit del nínxol 'herbolari' i ha fet un canvi dirigint-se a un concepte més prèmium, de qualitat, amb productes realment efectius...", ha recalcat Werner.

Actualment, no existeix a Europa una regulació que defineixi exactament què és i què no és cosmètica natural. El sector es guia pel consens, coincidint en el fet que els seus productes han de contenir matèries primeres de la natura i no han de perjudicar ni el medi ambient ni la salut de les persones. En els darrers anys, Cocunat ha estat reconeguda amb una quinzena de guardons Beauty Shortlist Awards, els "Oscar de la bellesa" a escala internacional. Un palmarès que avala el seu prestigi i els empeny a continuar investigant per una cosmètica més ecològica i sostenible.