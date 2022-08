L'UHA, a favor de reduir llits i apujar el preu dels serveis per combatre la massificació

Andorra la VellaJordi París, president de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), assegura que el turisme del futur passa per reduir la quantitat de turistes i augmentar la despesa que fan al país. Segons París, a declaracions que ha fet al programa "Obert per vacances" de Ràdio Nacional, Andorra ha d'evitar el col·lapse i la massificació i, per tant, el camí pel qual aposta és apujar els preus dels serveis mentre es redueix la quantitat de turistes amb el propòsit d'oferir més qualitat. Aquesta línia d'acció també va ser proposada per Francesc Camp, el cònsol major de Canillo. Sobre l'ocupació hotelera que està havent-hi, afirma que està sent molt bona tot i no arribar a les xifres anteriors a la pandèmia. El perfil de client que més s'ha incrementat és el turista italià, alemany i holandès.