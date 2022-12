Els lloguers continuen a l'alça: pis d'una habitació a Canillo per 1.180 euros al mes

Andorra la VellaLa dinàmica dels preus del lloguer continuen augmentant fins el punt que en les pàgines web més conegudes d'immobiliàries pràcticament no hi ha cap pis per sota dels mil euros mensuals. Només es pot trobar algun apartament de mesures ínfimes en el Pas de la Casa. La línia vermella dels mil euros ja s'ha sobrepassat en els pisos d'una habitació en parròquies altes. Com a exemple es poden agafar els anuncis de pisos de lloguer a Andorra a Fotocasa i Habitaclia. Més enllà d'un apartament de 46 metres quadrats al Pas a 850 euros, no hi ha cap pis per sota dels 1.180 euros. Concretament, i és el mateix, un habitatge d'una habitació a Canillo s'una habitació i 60 metres quadrats que costa 1.180 euros. La resta d'habitatges ja comencen als 1.200 euros. La gran majoria dels prop dels 90 habitatges que hi ha disponibles per llogar a Andorra en aquestes pàgines es troben per sobre dels 2.000 euros.